TV3 estrena el primer programa presentat per una persona amb discapacitat intel·lectual

TV3 farà història a partir d'aquest dimecres a la nit. La televisió pública catalana estrenarà Per què volen els avions, un programa presentat per primer per una persona amb discapacitat intel·lectual. Es tracta d'un projecte inclusiu que vol trencar estereotips, i ho fa a través de l’Eloi Collell, un jove de 32 anys amb síndrome de Down, que té curiositat per tot allò que l’envolta.El programa serà de sis capítols de mitja hora, que s’emetran cada dimecres després del Telenotícies Vespre, a partir de l'1 de juliol. En cada un d'ells, l'Eloi es plantejarà una pregunta i buscarà les respostes a través d’una manera original i divertida. La comèdia, l'esport, la solidaritat, les emocions a través de l'art, el reciclatge i el gust pe menjar seran les temàtiques principals dels programes.Collel ja havia aparegut davant les càmeres diverses vegades però aquest és el primer programa que presenta. Bona part del seu temps va estar dedicat a la natació, esport en el qual va aconseguir diverses medalles olímpiques.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor