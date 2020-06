El Saló Alimentària es torna a ajornar a causa del coronavirus

La celebració del Saló Alimentària s'ha tornat a ajornar a causa de l'epidèmia de coronavirus. Inicialment s'havia de fer del 20 a 23 d'abril i es va posposar fins al 14 de setembre. Finalment, Fira de Barcelona i els organitzadors han decidit ajornar l'esdeveniment fins al maig del 2021.El president del comitè organitzador d'Alimentaria, Josep Lluís Bonet, ha explicat que s'ha pres la decisió després de valorar la situació actual, avaluar diferents alternatives "i, sobretot, escoltar el sector, al qual agraïm el seu suport". "El nostre objectiu és realitzar una gran edició l'any que ve, amb les màximes expectatives comercials, de networking i assistència de compradors i visitants internacionals, que representen el 25% del total", ha dit Bonet.Tot i no celebrar-se finalment Alimentaria al setembre, Fira de Barcelona impulsarà la celebració fòrum sobre el futur de la indústria agroalimentària, la restauració, l'hoteleria i el turisme, sectors claus de l'economia i ben presents a Alimentaria, Hostelco i Fòrum Gastronòmic. Se celebrarà els dies 28 i 29 de setembre al Palau de Congressos de Fira de Barcelona.L'activitat a Fira de Barcelona es reactivarà aquest 2020 amb la Valmont Barcelona Bridal Fashion Week, que celebrarà la seva 30a edició entre el 4 i el 10 de setembre, amb un format digital que retransmetrà les desfilades de les noves col·leccions de moda nupcial i permetrà concertar reunions virtuals entre les marques expositores i compradors de qualsevol part del món. També al setembre tindrà lloc Bizbarcelona, esdeveniment per a emprenedors, startups, pimes i autònoms, que combinarà els formats presencial i virtual, i coincidirà amb el Saló de l’Ocupació, sobre oportunitats laborals i autoocupació.El retorn a l'activitat vindrà acompanyat de mesures de seguretat i prevenció anti covid-19 per a mitigar riscos de cara a treballadors, organitzadors, expositors, visitants i proveïdors. Per a això, Fira de Barcelona ha elaborat un protocol d'actuació, en col·laboració amb la consultora especialitzada en el gestió de riscos Aon i l'assessorament de l'Hospital Clínic de Barcelona.

