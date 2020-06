Feliu Ventura començarà aquest estiu una gira per Catalunya i el País Valencià

El cantautor Feliu Ventura encetarà aquest estiu una gira per Catalunya i el País Valencià per tornar a cantar, en directe, a festivals i terrats de tot arreu. El xativí ha presentat aquest dilluns les 18 dates estiuenques on, seguint totes les mesures sanitàries pel coronavirus, es podrà gaudir de la seva música.La proposta va ser llançada pel músic a les xarxes socials a mitjans d'abril, on buscava organitzar una gira als terrats directament a través dels seus seguidors i finalment ha estat un èxit."Busquem escenaris als marges, mentre no ens puguem tornar a trobar a les convocatòries habituals", deia Feliu Ventura en el vídeo. Des de l'Alt Empordà al Baix Vinalopó el xativí tocarà a 14 terrats en dos mesos, per a un públic de fins a 60 persones cada vegada -amb distància de seguretat i mascaretes- i sovint fent més d'un passi.Hi anirà ell sol, "a guitarra i ànima", a presentar el seu darrer treball Convocatòria i a fer sonar també les seves cançons ja clàssiques. A la Gira de terrats, s'hi han sumat 4 concerts amb banda -guitarra, piano, bateria i baix- al Festival Feslloc, a Xàtiva, a La Pobla de Vallbona, a Vilanova de Bellpuig i a Bordils. A més, per aquesta tardor ja té confirmades dates a Sueca i Gandia.

