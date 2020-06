​Andrea Motis, Sanjosex i Xarop de Canya, caps de cartell del 25è Festival del Comte Arnau

Tot i la situació excepcional que ens ha tocat viure durant els darrers mesos, el Festival del Comte Arnau tornarà a aparèixer durant les nits d'estiu a Sant Joan de les Abadesses (el Ripollès). Enguany, la cita arriba al seu primer quart de segle de vida i, per celebrar-ho, s'han programat tres espectacles musicals, un teatral i un de carrer.Andrea Motis, Sanjosex, The Suitecase Brothers i Xarop de Canya són els noms propis d'una edició que arrancarà amb un espectacle teatral escrit per Josep Maria Jaumà i dirigit per Dolors Vilarasau, i que té com a protagonista al poeta Joan Maragall, autor que va donar un impuls a la llegenda del comte Arnau quan en va escriure la seva versió.En aquesta edició les entrades cal comprar-les necessàriament per Internet ( podeu fer-ho en aquest enllaç ).Podeu consultar tota la programació, amb horaris i preus, aquí:

