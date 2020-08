Tinc una piga: quan m'he de preocupar?

L'aparició de pigues a la pell és un fenomen bastant comú i que, en principi, no té per què ser motiu de preocupació. De fet, el cap de Dermatologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron, Vicenç García-Patos, explica aque en els últims anys s'ha observat que hi ha una major tendència a que les persones en desenvolupin.Tenir entre 15 i 20 pigues al cos està dins del que es considera "normal", segons el dermatòleg, que insisteix que en el cas dels nens petits, l'aparició d'aquestes no és encara menys extraordinari, ja que durant els primers anys de vida és quan apareixen. "Durant la infància i l'adolescència les pigues que apareixen acostumen a ser benignes, és molt estrany que siguin 'dolentes'", insisteix Garíca-Patos.La preocupació per les pigues és comprensible ja que poden ser símptoma de possibles càncers de pell o similars, però cal recordar que no són imprescindibles perquè aquest es doni. També es pot desencadenar un càncer després de llargues exposicions al sol sense necessitat que hagi aparegut cap taca.Així i tot, García-Patos recorda que la majoria de càncers de pell detectats a temps tenen una cura efectiva. A més que "el 80% dels que es troben també es podrien evitar amb una bona fotoprotecció". De totes maneres el doctor ens dona una sèrie de pautes que podem seguir per saber si una piga és bona o dolenta. Encara que, com sempre, en cas de dubte o preocupació, el millor és visitar el metge:

