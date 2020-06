Torra matisa Aragonès i anuncia que es contractaran entre 6.000 i 10.000 professors el curs que ve

El Govern ha emès missatges solapats pel que fa a la inversió de cara al nou curs escolar. Minuts després que el vicepresident, Pere Aragonès, anunciés que la Generalitat destinarà 370 milions extres per atendre les necessitats de l'escola catalana aquest setembre davant l'amenaça del coronavirus -amb la contractació d'un mínim de 5.000 professionals-, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha modificat a l'alça les xifres verbalitzades per Aragonès i els titulars d'Educació i Salut, Josep Bargalló i Alba Vergés. Torra ha parlat d'una inversió d'uns 450 milions per contractar entre 6.000 i 10.000 professionals, docents i no docents, el curs que ve.Torra ha fet aquestes manifestacions en una visita a la seu d’Eurecat a Cerdanyola del Vallès, per tal de conèixer de primera mà la tasca d’aquest centre tecnològic en recerca i innovació. En la intervenció davant dels mitjans -posterior a la roda de premsa dels tres consellers d'ERC-, el president de la Generalitat ha canviat la inversió anunciada per integrants del seu executiu.Fins ara, Torra havia apuntat que s'incorporarien "milers" de professors per atendre les exigències de la pandèmia i la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, havia utilitzat la xifra de 9.000 mestres. En qualsevol cas, ni les aportacions de Torra ni de Budó són les mateixes que les manifestades per Aragonès, Bargalló i Vergés aquest dilluns. ERC ha evitat, de moment, desmentir l'anunci del president.La roda de premsa convocada pel Departament d'Educació avui era la primera en la qual s'havien aportat concrecions sobre la quantitat de professionals que es contractarien a l'escola catalana per afrontar el nou curs i garantir la presencialitat, amb la màxima seguretat. Aquest mínim de 5.000 professionals, que se sumaran als 700 ja previstos, reforçaran els centres escolars a partir de l'1 de setembre.Segons l'anunci fet per Aragonès, l'executiu també desplegarà un pla d'educació digital per a la transformació de l'escola davant de possibles rebrots, amb una inversió de 103 milions. Des del Govern es lluitarà contra la segregació escolar amb 33 milions més. Són les xifres de la despesa projectada per "superar l'emergència educativa" i garantir la seguretat a les aules. Fins ara, no hi ha hagut una negociació amb els representants sindicals, citats aquest dimarts per aprofundir en l'abordatge de l'escenari del mes de setembre.Bargalló ha dit que es podrà encetar el curs aquest setembre amb "l'absoluta normalitat que permetin les mesures sanitàries que en aquell moment s'estableixin". Aquestes mesures, ha remarcat el conseller d'Educació, permeten obrir les escoles. "No veurem centre engabiats ni encerclats, ni centres que no siguin un espai de convivència i de vida", ha insistit. No obstant això, els centres estaran "alterats" per les mesures d'higiene, i l'organització no es farà en els grups classe habituals.La conselleria d'Educació treballa amb l'escenari que els centres podran obrir amb seguretat de cara al curs vinent. Les escoles organitzaran grups estables d'alumnes a les aules , en els quals no caldrà mantenir la distància de seguretat ni tampoc l'ús de mascareta. Aquests grups estables actuaran com una família i permetrà controlar la traçabilitat del virus.D'aquesta manera, el focus no se situarà en les ràtios sinó en que cada grup sigui compacte i no tingui contacte de risc amb la resta de grups. Això sí, està previst que a les escoles hi hagi més grups estables que no pas grups-classe habituals. Per tant, les ràtios seran inferiors en alguns casos. Tot i així, no es descarta que en alguns centres on les ràtios no siguin gaire altes els grups estables siguin els mateixos que els grups-classe.

