El PSC insta Torra i Aragonès a posar-se d'acord abans de reunir la taula de diàleg

Eva Granados, portaveu parlamentària del PSC, ha demanat aquest dilluns al president Quim Torra i al vicepresident Pere Aragonès que es "posin d'acord" entre ells abans de fixar una data amb el govern espanyol a l'hora de reunir la taula de diàleg. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha assegurat aquest matí en una entrevista a RAC1 que la mesa es pot reunir la segona quinzena de juliol "si es donen les condicions", és a dir, si es detecta -segons la Moncloa- un clima propici per tornar-s'hi a asseure."Ja hem traslladat que la taula de de diàleg és vigent i que és l'acord entre els dos governs el que decidirà el moment en què s'ha de reunir. Per part de l'executiu espanyol hi ha disponibilitat. Em preguntaria quina és la disponibilitat del Govern", ha apuntat Granados, que ha retret a Torra estar "en rumb de confrontació". "Aragonès haurà de decidir si vol diàleg o confrontació", ha recalcat la portaveu socialista.La dirigent del PSC també ha estat crítica a l'hora de definir el paper de l'executiu al Parlament durant els pitjors moments de la crisi sanitària i també la desescalada. "El ministre Illa va comparèixer cada setmana. El nostre Govern no ha tingut aquesta transparència cap als representants de la ciutadania, no ha fet les compareixences que hem demanat", ha apuntat Granados, que ha retret al president que no els hagi traslladat cap proposta de cara al ple de dimecres, que serà monogràfic sobre la crisi.

