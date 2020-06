A quins països es pot viatjar aquest estiu?

El del 2020 serà un estiu de pocs viatges internacionals i amb el turisme local com a gran reclam. Malgrat això, amb l'arribada de la nova normalitat i la calor, hi ha gent que busca opcions a corre-cuita per fer una escapada a un altre país durant les vacances. A quins països es podrà viatjar aquest estiu?El Ministeri d'Exteriors ha habilitat un mapa , amb actualització constant, on recull tots els països que permeten l'entrada lliure dels habitants de l'Estat, així com també aquells que prohibeixen l'entrada o els que apliquen restriccions.A continuació, la llista de països que, en aquests moments, permeten l'accés a turistes provinents de l'Estat.A part dels països als quals es pot viatjar sense problemes, n'hi ha alguns que imposen quarantenes. Són Azerbaidjan, Benín, Cambodja, Corea del Sud, Equador, Etiòpia, Finlàndia, Hongria, Iran, Irlanda, Islàndia, Illes Cook, Lituània, Nauru, Papua Nova Guinea, Regne Unit, Saint Vincent i les Grenadines, Saint Lucia, Seychelles, Ucraïna i Uzbekistan.Al mateix temps, hi ha altres països que imposen altres mesures de seguretat: Albània, Antigua i Barbuda, Bangladesh, Bielorússia, Bulgària, Xipre, Croàcia, Dinamarca, Estònia, Grècia, Itàlia, Jamaica, Laos, Polònia, Tanzània, Turkmenistan i Turquia.

