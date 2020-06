Els municipis de la riera de Merlès prohibeixen el bany pel coronavirus

Els nou municipis de la riera de Merlès, que abasta les comarques del Berguedà, el Ripollès, Osona i el Bages, han pres la determinació de prohibir el bany a la zona. La mesura s'ha pres a partir de l'aprovació de decrets amb l'objectiu d'evitar la propagació del coronavirus.L'alcalde de Borredà, Jesús Solanellas, ha explicat aque "davant d'una temporada d'estiu que serà certament complicada, el que hem fet tots els alcaldes de la riera de Merlès és aprovar uns decrets per prohibir banyar-se al riu per raons sanitàries".En els pròxims dies hi ha previst que s'instal·lin cartells de prohibició del bany a la riera. La mesura s'ha pres perquè els municipis no poden garantir que la gent segueixi la distància de seguretat o l'ús obligatori de mascareta.Tanmateix, Solanellas ha admès que fora dels consistoris no tothom ho veu de la mateixa manera. "Hi ha molta pressió des del sector turístic i no sé si s'haurà de prendre alguna altra mesura o hi haurà algun canvi. De moment, nosaltres hem acordat prohibir el bany per raons sanitàries. Cal tenir en compte que no sabem si hi ha risc de contagi o no en aigua dolça", ha afirmat Solanellas.Per assegurar el compliment de la normativa, els nou municipis han contractat vigilància privada durant els caps de setmana i festius i han delimitat les zones d'aparcament. "La contractació va una mica endarrerida per les mateixes circumstàncies de la pandèmia, però està tot en marxa", ha assegurat Solanellas.Els alcaldes tenen prevista una reunió dimecres 1 de juliol per valorar en quin punt es troben les mesures acordades. "Tinc entès que patirem algunes pressions. Per part meva ja he explicat que voldria defensar els interessos de tothom, però en la situació actual és molt complicat. Hem aprovat aquests decrets per prohibir el bany, perquè creiem que és el més correcte", ha afirmat Solanellas."Tenim molts problemes perquè a la riera de Merlès hi ha sempre molta gent i no segueixen cap normativa. Hi havia el risc que si es donés el cas d'algú que ve amb coronavirus, hi pogués haver un brot", ha avisat Solanellas. Els municipis comptaran amb el suport dels Mossos d'Esquadra i els Agents Rurals. En cas d’incomplir la normativa, les sancions poden oscil·lar entre els 750 i els 3.000 euros.L'alcalde de Sant Jaume de Frontanyà, Manel Anselmo, ha confirmat que han tirat endavant decrets per prohibir el bany en el cas de la riera de Merlès. "Tenim altres gorgs on recomanarem que la gent no es banyi però la prohibició serà més difícil de fer efectiva, perquè nosaltres no podem ser policies", ha advertit. "A la riera de Merlès en canvi hi haurà dos vigilants, és una seguretat que ja havíem decidit contractar perquè era un xou quant a la massificació, però enguany les autoritats sanitàries i Protecció Civil ens han aconsellat aquesta prohibició per evitar aglomeracions en un gorg d'aigua dolça i impedir la propagació del virus", ha dit Anselmo.Els municipis de la riera de Merlès són Borredà, Gaià, La Quar, les Llosses, Lluçà, Puig-reig, Sagàs, Sant Jaume de Frontanyà, i Santa Maria de Merlès.

