Cinc consells per posar-nos la crema solar correctament

Tots coneixem el cas d'alguna persona que va a la platja i, malgrat posar-se crema solar, acaba tot vermell. "No ho entenc, malgrat em posi protector solar sempre em cremo": segur que això també ho hem sentit (o dit) mil cops.Segons el dermatòleg Vicenç Garcia-Patos, amb qui ha parlat, això s'explica perquè, en general, no ens posem bé la crema o no utilitzem la més adient per a la nostra pell. És per això que aquí us deixem una sèrie de consells per aplicar bé el protector solar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor