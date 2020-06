ERC reclama «cooperació» a JxCat per afrontar el diàleg amb l'Estat i fixar les eleccions

Malgrat que el passat divendres el president de la Generalitat, Quim Torra, va assegurar que tenia "molt clar" quan serien les eleccions , ERC ha admès aquest dilluns que desconeix quins són els seus plans. De fet, fa setmanes que els republicans reivindiquen consensuar el calendari, de la mateixa manera que insisteixen en seure per acordar com s'ha d'afrontar la taula de negociació amb el govern espanyol, que està previst que es reprengui aquest mes de juliol."No sabem quines són les intencions del president. El millor dels escenaris seria que poguéssim pactar", ha assegurat la secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, que ha tornat a insistir en la importància de "cooperar" i no de "competir" per no obtenir un resultat lesiu per a l'independentisme. Els republicans insisteixen en traçar un mínim comú denominador que, a la pràctica, suposi un pacte de no agressió i que permeti fixar una data i un horitzó comú per afrontar les eleccions. En aquest sentit, ha reclamat que et faci aquest procés sense vincular-lo a la reordenació que estan afrontant JxCat, el PDECat i la Crida.Abans, però, caldrà superar l'episodi de la taula de negociació amb la Moncloa. ERC calcula que la data se sabrà en els pròxims dies i resta importància al dia concret. La clau, insisteixen, és com van els dos socis de Govern a aquesta taula i amb quin objectiu. Pactar una agenda és, ha subratllat Vilalta, la manera d'arribar reforçat a una negociació amb Sánchez en la qual tornaran a insistir en l'autodeterminació i l'amnistia. Per ara, Torra té previst convocar partits i entitats independentistes abans d'encarar una eventual trobada amb la Moncloa.En tot cas, ERC no amaga la decepció amb Podem, a qui acusa de no condicionar prou al PSOE tant per exhibir més entusiasme amb la taula de negociació i concretar-ne una data com per no evitar que continuïn segellant-se acords amb formacions com Ciutadans. "Les relacions estan tocades", ha dit Vilalta sobre l'estat de salut de la confiança amb el govern espanyol. "Esperàvem més de Podem", ha lamentat tot insistint que, a hores d'ara, no tenen clar si Sánchez vol mantenir la majoria d'esquerres o consolidar un viratge d'aliances amb la dreta.

