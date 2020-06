Les escoles s'hauran d'organitzar en grups estables i no es fixaran ràtios concretes

Grups estables i sense ràtios concretes. Així s'hauran d'organitzar les escoles de cara al curs 2020-21, marcat per l'amenaça latent del coronavirus. El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha detallat que els centres podran obrir amb seguretat de cara al curs vinent, però s'organitzaran en grups estables en els quals no caldrà mantenir la distància de seguretat ni tampoc l'ús de mascareta. Aquests grups estables actuaran com una família i permetrà controlar la traçabilitat del virus.D'aquesta manera, el focus no se situarà en les ràtios sinó en que cada grup sigui compacte i no tingui contacte de risc amb la resta de grups. Això sí: està previst que a les escoles hi hagi més grups estables que no pas grups-classe habituals, i per tant les ràtios seran inferiors en alguns casos. Tot i així, no es descarta que en alguns centres on les ràtios no siguin gaire altes els grups estables siguin els mateixos que els grups-classe.Bargalló ha dit que es podrà obrir el curs aquest setembre amb "l'absoluta normalitat que ens permetin les mesures sanitàries que en aquell moment s'estableixin". Aquestes mesures, ha remarcat el conseller d'Educació, permeten obrir les escoles. "No veurem centre engabiats ni encerclats, ni centres que no siguin un espai de convivència i de vida", ha insistit. No obstant això, els centres estaran "alterats" per les mesures d'higiene, i l'organització no es farà en els grups classe habituals."L'organització es basarà en grups estables de convivència, que expliquen l'escola com a segona família dels alumnes", ha apuntat Bargalló. A l'escola, ha dit el conseller d'Educació, hi haurà contacte directe i físic amb els grups estables, sense mascareta i amb higiene. Els grups estables sempre seran els mateixos, amb un professorat que bona part serà sempre el mateix. El professorat que no sigui l'habitual, que no estarà en contacte constant amb el grup, haurà de tenir unes mesures diferenciades de distanciament i mascareta. "Aquesta és l'alteració dels centres docents", ha apuntat Bargalló.La situació, però, obligarà a prendre algunes mesures des del Govern que passaran per "l'esforç pressupostari" que permeti una millor atenció educativa de l'alumnat, estratègies personalitzades de caràcter pedagògic, afrontar "les noves segregacions" i encarar el pla digital. "Començarem el curs amb normalitat, amb tots els alumnes al seu centre, de manera presencial i cada dia", ha remarcat Bargalló. De manera extraordinària, el conseller ha admès que potser caldrà utilitzar algun espai fora del centre, i aquests espais estan localitzats.Pel que fa al pla digital ha de permetre estar en condicions d'afrontar un altre confinament concret d'un territori que obligui a retornar a l'ensenyament digital. "El pla digital ve per quedar-se i per actuar de manera quirúrgica", ha apuntat el conseller. Bargalló ha admès que en 1.200 centres cal una inversió urgent per poder desenvolupar ensenyament per via telemàtica. Cal també assegurar la connectivitat constant dels alumnes vulnerables (uns 140.000 alumnes, segons Educació). Aquest pla preveu la dotació de dispositius per als alumnes a partir de 3r d'ESO, la creació de més continguts digitals i la formació de docents i alumnat. "Quan en pla acabi, tots els alumnes tindran el dispositiu necessari", ha reblat.Bargalló ha volgut remarcar que Catalunya tindrà unes escoles segures, amb totes les mesures sanitàries necessàries i que hi haurà el professorat necessari per a l'acció educativa. "El perfil i les condicions laborals d'aquests professionals les començarem a negociar avui amb els sindicats", ha explicat el conseller. Així mateix, ha dit que es traslladarà la proposta del Departament d'Educació a les direccions dels centres perquè puguin dissenyar els seus propis plans d'organització d'acord a l'autonomia de centre. El Govern preveu que el 23 de juliol es tinguin a disposició tots els plans d'organització de cada centre."Incorporant el context epidèmic i el coneixement que tenim, i el paper poc rellevant dels infants en les dinàmiques epidèmiques, és ben possible assolir una escola segura i sana que compleixi els seus objectius", ha assegurat la consellera de Salut, Alba Vergés. Ha dit també que els infants presenten "quadres molt lleus i asimptomàtics". "Menys d'un 1% dels casos confirmats de Covid-19 corresponen a menors de 15 anys i alguns estudis diuen que la càrrega viral dels infants és menor", ha apuntat. En aquest sentit, el col·lectiu d'infants podria transmetre menys el virus, segons diversos estudis. "Això és una diferència molt important respecte al primer escenari de la pandèmia", ha dit Vergés.Per prudència, ha dit la consellera de Salut, es va prendre la mesura de tancar les escoles. Amb la informació d'ara, però, aquesta decisió seria una altra. "El tancament de centres educatius ha tingut un impacte poc important en la propagació de l'epidèmia", ha dit. I ha afegit que la represa del curs al setembre es podrà fer en "condicions de normalitat". L'escola el curs vinent tindrà tres elements importants: insistir en els hàbits higiènics, els grups de convivència i la detecció precoç dels casos.En aquest sentit, Vergés ha remarcat la importància de la vigilància de símptomes i l'ús de mascareta, que només serà obligatòria fora dels grups estables en cas que no es pugui mantenir la distància de seguretat. Les mesures, ha remarcat la consellera, s'hauran de portar a la pràctica i interioritzar-les. Els grups estables permetran no haver de mantenir la distància ni utilitzar la mascareta, perquè seran com una família. Aquests grups permeten traçar possibles casos i els seus contactes.Així, com ha detallat Vergés, en cas de tenir un positiu confirmat, es podrà fer una quarantena del grup estable, però no del centre sencer. Si els casos positius formen part de diferents grups estables, aleshores es poden quarantenar els dos grups. "Si tenim un centre educatiu amb diferents nivells, s'intentarà que la quarantena afecti el mínim: si pot ser, només al grup, i si no, a tot el nivell", ha apuntat la consellera de Salut. Passi el que passi, ha afegit, caldrà fer la vigilància dels grups en quarantena, per veure si desenvolupen símptomes o no.Missatge del Govern per detallar l'esforç inversor per al curs escolar 2020-21, marcat per l'amenaça latent del coronavirus. El vicepresident, Pere Aragonès, ha plantejat que el nou exercici es fonamentarà en dos conceptes: escoles obertes i escoles segures. Per fer possible el curs presencial a tots els centres cada dia, Aragonès ha anunciat una despesa extraordinària de 370 milions d'euros, 233 milions dels quals es destinaran a la incorporació de personal docent i no docent, uns 5.000 professionals.L'executiu també desplegarà un pla d'educació digital per a la transformació de l'escola catalana davant de possibles rebrots, amb una inversió de 103 milions. Des del Govern es lluitarà contra la segregació escolar amb 33 milions més. Són les xifres de la despesa projectada per "superar l'emergència educativa". Les ha explicades el conseller d'Economia, al costat del conseller d'Educació, Josep Bargalló, i la consellera de Salut, Alba Vergés. Ara, les mesures es traslladaran als sindicats. Fins ara, no hi ha hagut una negociació amb els representants sindicals, citat aquest dimarts per aprofundir en l'abordatge de l'escenari del mes de setembre.La pandèmia ha forçat els centres educatius a "reinventar-se en un temps rècord" per poder atendre els alumnes en el curs ja acabat i ara, des del Govern, es vol posar els alumnes al centre per afrontar el nou exercici. "El sistema educatiu i la resta de serveis públics no estaven preparats per fer una reconversió de tots els seus serveis", ha admès el vicepresident per radiografiar l'impacte en l'escola dels mesos àlgids de la pandèmia. "Hem d'evitar que hi hagi una crisi educativa", ha afegit Aragonès.En un moment en què el coronavirus està més controlat, el vicepresident ha apuntat que el Govern està en disposició de "garantir" que el setembre "tots els centres educatius obriran amb normalitat". "Al setembre, les escoles estran obertes i seran segures, i es reprendrà el curs amb normalitat", ha remarcat el titular d'Economia. Aragonès ha insistit que l'escola catalana haurà de continuar sent una eina de cohesió i que garanteixi la igualtat d'oportunitats.

