La jove catalana que es va cremar els ulls als EUA recuperarà la vista

Bones notícies per a Marta Bustos, la jove terrassenca de 24 anys que a principis del mes de juny va patir un fatal accident als Estats Units i es va cremar els ulls mentre feia sabó casolà. En un comunicat, la seva mare ha confirmat que els metges especialistes li han "assegurat per primera vegada que recuperarà la vista".En un missatge en el seu Instagram, Bustos ha penjat unes imatges de la seva tornada a casa, després d'unes setmanes ingressada a l'hospital de Seattle. En la imatge de la seva sortida ella escriu: "Espero que es vegi reflectida la felicitat del moment, somio en tornar-me aquella mirada en el mirall, algun dia".Bustos fa dos anys que viu als Estats Units i és per aquest motiu que la família ha posat ne marxa una campanya per recollir diners i poder pagar el tractament de la seva filla. Actualment, la campanya "Salvem els meus ulls" , ja ha aconseguit 246.000 euros i es poden fer donacions fins aquest dimarts 30 de juny.En el comunicat, la mare, Anna Góngora, explica que la bona notícia ha estat una "injecció d'energia". "No sabem quin tant per cent de visió guanyarà, però sí que hi tornarà a veure".Els professionals també han alertat d'un possible increment de la pressió ocular en els pròxims dies. Fa uns dies, en declaracions a NacióDigital, la mare explicava la situació de la seva filla, que ja ha pogut tornar a casa. En el text, la familia també agraeix la resposta que han rebut de la ciutadania, que amb petites i grans donacions han omplert la recuperació de la Marta de solidaritat. "Estem agraïts i impressionats per la resposta que hem tingut". "Seguirem lluitant per la recuperació física i emocional de la Marta".

