VÍDEO Orinen i pengen una bandera espanyola al monument de Lluís Companys al Tarròs

¡¡¡ Pero bueno !!!

Pero que clase de broma es esta?

🇪🇸🇪🇸😂😂 pic.twitter.com/fMYeqmcruG — 🤝ASOCIACIÓN🇪🇸 UNIÓN DE BRIGADAS🇪🇸 (@uniondebrigadas) June 29, 2020

Un individu ha orinat al monument en honor a Lluís Companys ubicat al municipi del Tarròs (Urgell), poble natal del president català. En les imatges es veu com l'home orina damunt la placa commemorativa mentre insulta el polític republicà afusellat pel règim franquista. També han penjat una bandera espanyola en aquest espai.Els Mossos d'Esquadra apunten que investigaran la identitat de l'home atès que a la zona hi ha càmeres de vigilància.No és aquesta la primera vegada que el monument rep atacs . El més greu va passar l'agost del 2014 quan l'estàtua va ser decapitada per un grup de persones.

