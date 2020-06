Batlle respon Collboni: no veu incompatible ser regidor i candidat a la Generalitat

.

El tinent d'alcaldia de Seguretat i Prevenció de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, ha assegurat que no veu incompatible ser regidor a la capital i liderar una candidatura a les eleccions catalanes. "S'hauria de permetre que la gent pugui fer més d'una activitat", ha assegurat aquest dilluns.Batlle respon així l'avís del primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament, Jaume Collboni , que la setmana passada va avisar de la "incompatibilitat" de liderar un projecte polític nacional i formar part del govern municipal.L'avís de Collboni arribava després que Batlle s'hagués ofert públicament a liderar una eventual coalició entre Units per Avançar i el Partit Nacionalista de Catalunya, amb l'objectiu d'ocupar l'espai del catalanisme no independentista a les pròximes eleccions autonòmiques.Ara, Batlle ha argumentat que hi ha regidors que també són diputats al Parlament però ha insistit que la seva "prioritat" és Barcelona

