Acomiadats el 20% dels treballadors d'atenció al visitant del recinte modernista de Sant Pau

Vuit dels 40 treballadors d'atenció al visitant del recinte modernista de Sant Pau de Barcelona han estat acomiadats els darrers dies. La responsable dels acomiadaments és l'empresa Euro Tomb, especialitzada en gestió i divulgació cultural i que controla el contracte de visites guiades, informadors i taquilles a l'espai de l'antic hospital, gestionat per la fundació privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.Fonts de la fundació consultades perexpliquen que la crisi sanitària ha obligat a "ajustar" els horaris i el format de les visites. En aquest sentit, van comunicar a Euro Tomb la supressió de les visites guiades, la reducció de dues hores i mitja en l'horari d'obertura diari i el tancament els dilluns. També van comunicar a l'empresa que gestiona el contracte l'eliminació d'un lloc de treball a les taquilles. "Vam dir-los que quan la situació anés millor, això es revertiria", expliquen les fonts consultades.Des d'Euro Tomb argumenten que la decisió de la fundació no els ha deixat més opció que optar per als acomiadaments. "S'han acomiadat les persones que feia menys temps que treballaven aquí", argumenten. La Fundació defensa que no té opció d'intervenir en la decisió de l'empresa envers els treballadors i asseguren que l'entitat ha deixat d'ingressar 2 milions d'euros a causa de la crisi del coronavirus.La fundació és privada i està integrada per representants del Capítol Catedralici -els canonges de la Catedral de Barcelona-, l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat. Els treballadors acomiadats asseguren aque el tracte amb la fundació ha estat correcte en tot moment però tenen queixes sobre la manera de procedir d'Euro Tomb.Els empleats del recinte modernista de Sant Pau van rebre el 8 de juny un correu electrònic d'Euro Tomb informant-los que l'equipament reobria les seves portes la segona quinzena de juny. En el mateix correu s'avançava que els treballadors serien convocats a una formació sobre els protocols antiCovid i se'ls demanava que sol·licitessin els dies de vacances. Alguns d'ells, però, rebien un burofax dies després per comunicar-los l'acomiadament."Alguns no havíem rebut burofax però tampoc se'ns citava a la formació", explica un dels acomiadats. "L'empresa ha estat transmetent-nos una situació de normalitat per acabar-nos fent fora quan es reactiva el servei", apunta. Els treballadors també qüestionen el criteri per seleccionar els empleats acomiadats i asseguren que sis dels vuit que han perdut la feina són del sindicat CNT.Durant l'estat d'alarma l'empresa va optar per no tirar endavant cap Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO). Si ho hagués fet, hauria vist molt limitada la seva capacitat per acomiadar, segons el decret llei de mesures econòmiques i socials del govern espanyol.Els treballadors acomiadats tenien contractes d'obra i servei, sobre el paper reservats per a situacions en què la plantilla d'una empresa s'hagi d'incrementar per raons concretes. A la pràctica, però, moltes hi recorren en sectors en què el volum de feina canvia durant l'any, com el turisme. Als burofax en què Euro Tomb comunica els acomiadaments, justifica la decisió per les restriccions comunicades per la fundació.

