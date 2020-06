El govern espanyol situa la taula de diàleg en la segona quinzena de juliol «si es donen les condicions»

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha situat aquest dilluns la reunió de la taula de diàleg en la segona quinzena de juliol si es donen les condicions perquè funcioni. "El president va dir que no hi havia inconvenient a celebrar-la la segona quinzena si es donen les condicions perquè funcioni", ha indicat a RAC1 en la qual ha subratllat que aquesta trobada "ha de ser útil".En tot cas, ha afegit que caldrà veure "què passa en l'àmbit independentista", perquè hi ha "discrepàncies d'opinió". Illa ha assegurat que ell ajudarà "en tot el que pugui" en el "rumb de diàleg amb Catalunya" fixat per Pedro Sánchez."Catalunya ha de passar pàgina, hem de buscar superar una dècada perduda", ha reblat. En preguntar-li per si ell podria ser candidat del PSC a la Generalitat, ha esta taxatiu i ho ha negat. "No, serà Miquel Iceta, és el millor candidat", ha assegurat, tot subratllant que els socialistes catalans no fan "batzegades". En una entrevista a Catalunya Ràdio , el també ministre Alberto Garzón ha dit que la trobada no es pot "demorar" però ha insistit que seria "bo" que no es fes "mirant de reüll a les eleccions". En aquest sentit, ha dit que és evident que sempre hi ha comicis en un punt o altre d'Espanya però que "evidentment, l'afectació al diàleg serà major" quan hi hagi eleccions aquí. Malgrat això, Garzón ha remarcat que cal resoldre un problema que fa anys que esta sobre la taula i que la taula ajudarà a començar-ho a abordar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor