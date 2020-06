Barcelona activa les patrulles de Guàrdia Urbana a les platges

L'Ajuntament de Barcelona ja ha activat el Grup de Platges de la Guàrdia Urbana, un conjunt de patrulles de la policia municipal que estaran operatives al front marítim fins a finals de setembre. Fa nou anys que el grup existeix i el consistori assegura que aquest estiu la seva activitat permetrà actuar contra els furts i les ocupacions de la via pública.Els policies integrants d’aquest grup patrullen a peu, amb scooters, vehicles de quatre rodes, bicicletes, quads adaptats a la sorra i dues embarcacions semirígides.L'Ajuntament emmarca el funcionament del Grup de Platges en les tasques de proximitat i prevenció. A més d'actuar contra els furts i les ocupacions a la via pública, les patrulles també actuaran en tot allò relacionat amb els robatoris amb violència i recolliran denúncies. També controlaran que les guinguetes respectin la normativa i les activitats a la zona de platges.

En cas que les platges hagin de tancar per haver superat l'aforament permès, el Grup de Platges també haurà de vetllar perquè no se sobreocupin els espais públics pròxims.

La patrulla marítima controlarà les activitats que puguin suposar un ric per als banyistes, com la navegació d'embarcacions de motor, la pràctica d'activitats esportives o la pesca recreativa. També s'encarregarà de la vigilància dels espigons.

El passat estiu aquest grup va intervenir 172.471 begudes provinents de la venda ambulant no autoritzada i va interposar un total de 18.719 denúncies relacionades amb la venda ambulant no autoritzada i 760 per altres activitats no autoritzades.

El grup operatiu va interposar 144 denúncies per no respectar les indicacions de bany, la majoria d’elles per banyar-se als espigons i en altres zones senyalitzades en les quals no està permès el bany, o el pas està restringit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor