​Els preus moderen la caiguda al juny fins al -0,3%

Els preus han moderat la seva caiguda el mes de juny per l'augment dels carburants i combustibles amb la represa de l'activitat. Segons l'indicador avançat de l'IPC del mes de juny, la inflació estimada al juny va ser del -0,3%, sis dècimes més que al maig, quan va situar-se al -0,9%, i també per sobre dels nivells de l'abril, que eren del -0,7%.De fet, les dades del juny, malgrat seguir en negatiu, suposen el primer augment de l'IPC anual en quatre mesos. D'altra banda, els preus van registrar un increment del 0,5% respecte al mes de maig a nivell mensual.Segons les dades de l'INE, el "grup especial de béns covid-19", on s'inclou l'alimentació, la beguda o els productes de neteja, han pujat un 2,3% al juny respecte al mateix període de l'any passat, cinc dècimes menys que al maig. En concret, baixa set dècimes la taxa anual d'alimentació i begudes no alcohòliques, fins al 2,8%, mentre que la taxa anual dels productes frescos és del 4,2%, un punt per sota del mes de maig, amb els envasats en el 2%, tres dècimes menys que el mes anterior.A nivell mensual, aquest grup de productes han disminuït preus un 0,2% respecte al mes passat, amb rebaixes del 0,3% en alimentació i begudes no alcohòliques o aliments frescos i envasats.

