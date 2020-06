Els 20 delictes més peculiars que s'han «patit» durant l'estat d'alarma al Vallès

L'estat d'alarma ja és història, pràcticament tres mesos en què tot ha estat regulat i controlat des de Madrid. Els cossos policials de cada zona, per tant, han agafat protagonisme i han esdevingut essencials perquè garantissin les noves ordres imposades, que passaven bàsicament pel confinament de la població.Amb el pas de les setmanes, s'han anat rebaixant el nombre de denúncies i detencions, pel fet de l'alliberament de les mesures restrictives. Això, però, no ha evitat que inicialment, el Vallès i els seus veïns se les empesquessin per robar, traficar amb drogues, prendre alguna cosa, fer trobades entre persones o simplement, passejar la mascota.Accions molt quotidianes que amb l'estat d'alarma han quedat prohibides i que han motivat un bon nombre de sancions. A continuació, va una selecció dels 20 delictes més peculiars durant aquests mesos a la comarca.

