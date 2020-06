Una vintena d'entitats jurídiques consideren una «vergonya» que l'ICAB convidi el fiscal de l'1-O

Una vintena d'entitats de juristes han fet públic un manifest contra la invitació feta per l'ICAB al fiscal del judici de l'1-O Javier Zaragoza . En el text, els signants consideren una "vergonya" la decisió del Col·legi d'Advocats de convidar Zaragoza, de qui recorden episodis de la seva trajectòria, com el seu rebuig al processament de tres militars dels Estats Units imputats per la mort del càmera José Couso l'abril de 2003, i la seva oposició al concepte de justícia universal. "Ni nosaltres, ni la ciutadania que defensem, volem degans, ni col·legis professionals com aquest", proclamen les associacions signants."Aquest personatge -asseguren- és el convidat d’honor del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona el proper dia 3. La vergonya que sentim les entitats sotasignades és immensa. La degana, i la seva Junta, s'ha aliat amb qui ataca drets i llibertats sense rubor. Amb qui no ha respectat la voluntat pacífica de la majoria de la ciutadania catalana; amb qui no li importa la veritat sinó castigar una manera de fer, de pensar i de parlar. Amb qui vol, en definitiva, l'aniquilament de la dissidència".Signen el manifest la Coordinadora de l'Advocacia de Catalunya, l'Associació de Juristes pels Drets Humans del Maresme, l'Associació d'Advocats d'Osona per la Defensa dels Drets Humans, l'Associació de Juristes per les Llibertats de les Terres de l'Ebre, l'Associació Advocacia per la Democràcia de Lleida, la Plataforma Constituïm, l'Associació Atenes Juristes pels Drets Civils, l'entitat Drets, l'Associació Més Drets Humans Terrassa, la plataforma Compromes@s, Querellants per la República, el Col·lectiu Maspons i Anglasell, l'Associació Voluntaris Dret Defensa Girona, el Col.lectiu Praga, la sectorial de Juristes de l'Assemblea Nacional Catalana, l'Associació Advocats Voluntaris Reus, l'Associació Catalana per la Defensa dels Drets Humans, Juristes per la República de Tarragona, Alerta Solidària i Democràcia i Justícia per Catalunya.La decisió de convidar el fiscal Zaragoza, en el marc del Vè Congrés de l'Advocacia Catalana, avalada per la junta de la degana Maria Eugènia Gay, va caure com una llosa sobre amplis sectors del món jurídic català, on va ser considerada "incomprensible" i una "provocació". Està previst que el fiscal de l'1-O intervingui el proper divendres, 3 de juliol, en un acte de manera telemàtica per dissertar sobre el ministeri fiscal dins de la Constitució.

Comunicat de les entitats de juristes de Catalunya by naciodigital on Scribd

