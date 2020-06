Els conflictes veïnals a València es disparen amb l'estat d'alarma

Els conflictes entre veïns van experimentar un augment del 82% durant l'estat d'alarma a la ciutat de València. Principalment, es van originar a partir de molèsties per sorolls i animals.Es tracta d'una de les principals conclusions d'un informe elaborat pel Servei de Mediació Policial i pel Gabinet d'Estudis i Prospectiva de la Policia Local de València, que mostra també l'eficàcia de la mediació policial per abordar els conflictes veïnals a partir de l'elevada xifra d'acords tancats.Les dades del Servei de Mediació assenyalen en un 79% la taxa d'acords positius. Entre els tipus de conflictes en els que s'ha intervingut destaquen els produïts a partir de les molèsties per soroll, com la música, la televisió alta, l'arrossegada de mobles, les molèsties provocades per animals i mascotes, situacions provocades per obres, i per raons relacionades amb la salubritat i la higiene, ha informat l'Ajuntament en un comunicat.Les causes de les disputes de convivències es troben en les situacions derivades del confinament de la població, ja que "s'han intensificat circumstàncies que generen estrès i que afavoreixen un clima que tendeix al conflicte", apunta l'informe. Segons les dades presentades, durant l'estat d'alarma s'han disparat els casos de conflictes entre veïns en un 82%."No sabem si aquesta situació ha vingut per quedar-se, però sí que sabem el que hem de fer per adaptar-nos a aquesta nova realitat i millorar el servei i atenció a la ciutadania", ha indicat el regidor de Protecció Ciutadana de València, Aarón Cano.

