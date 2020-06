Els primers presos per les protestes de la sentència de l'1-O arriben a judici

Queden molt lluny les protestes contra la sentència del Tribunal Suprem que van encendre el carrer la tardor de 2019, però les seves conseqüències són més presents que mai, especialment per als joves que continuen empresonats i pendents de judici arran dels aldarulls d'aquells dies. Entre avui i demà, Charaf Fadlaoui i Ibrahim Afkir, tots dos de 18 anys, seuran davant del jutge acusats d'un delicte de desordres públics, atemptat contra l'autoritat, danys i lesions lleus pels fets que van tenir lloc la matinada del 17 d'octubre de 2019 prop de la plaça de Sant Pere de Girona.Aquest dilluns al vespre la plaça del Vi de Girona va acollir una concentració solidària amb els joves, que avui i demà es repetirà davant del Palau de Justícia, on tindrà lloc el judici. Està previst que aquest dimarts hi participin la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, i el vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri.La Fiscalia demana nou anys de presó per als dos joves, que són entre reixes des de fa vuit mesos. També demana que siguin expulsats d'Espanya quan compleixin dues terceres parts de la pena, una multa de 7.200 euros per a cadascun i una indemnització conjunta de 900 euros. La Generalitat demana tres anys i mig de presó per als nois, una petició que la portaveu del Govern, Meritxell Budó, va justificar per "responsabilitat" de l'executiu a l'hora de defensar els agents dels Mossos que haurien patit lesions.Els dos nois sempre han negat els fets i, de fet, confien que el judici serveixi per demostrar la seva innocència. El grup de suport a Ibrahim i Charaf considera que la Fiscalia ha "sobredimensionat" la causa i demana unes penes "injustificades". També retreu a la Generalitat el seu "doble paper", perquè d'una banda fa discursos a favor de l'amnistia dels presos i, per l'altra, actuen com a acusació particular sol·licitant penes de presó. Fa pocs dies, Quim Torra va assegurar que cap independentista podria tenir un judici just a l'Estat, però feia referència al cas de Laura Borràs, portaveu de Junts per Catalunya (JxCat) al Congrés dels Diputats.Ibrahim i Charaf formen part del reduït grup que no ha sortit de la presó després de les detencions de l'octubre. Tots són estrangers i la seva situació evidencia el doble nivell de discriminació que pateixen per raó d'origen. Sovint, els jutges argumenten la negativa a deixar-los en llibertat per una manca d'arrelament que no té en compte el temps que fa que viuen a Catalunya.La tesi de la falta d'arrelament, de fet, ha estat utilitzat pels jutjats d'instrucció que han vist els casos de detencions durant les protestes de la sentència en primera instància. Sovint, les audiències provincials que han vist els casos via recursos han desmuntat aquesta tesi, a vegades amb certa contundència criticant que les ordres de presó es basaven en "intuïcions" poc fonamentades dels jutges que les van decretar.Abans del cas de Fadlaoui i Afkir, un jutge ja havia assenyalat data de judici per a Charles, de 26 anys i amb nacionalitat nord-americana, detingut el 18 d'octubre també en el transcurs de protestes contra la sentència. En aquest cas, però, el jutjat va estimar el recurs d'Alerta Solidària per mantenir oberta la fase d'instrucció.

