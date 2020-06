Arrenca la temporada de ràfting amb tres mesos i mig de retard pel coronavirus

Les empreses d'esports d'aventura del Pallars Sobirà han estrenat la temporada de ràfting aquest cap de setmana, el primer de l’estiu, tres mesos i mig més tard de l'habitual per la pandèmia del coronavirus. Manel Irimia, de Ràfting Llavorsí, ha indicat que ha estat un inici de temporada "molt bo" i que el volum de reserves ha arribat al 90% d'ocupació. Al mateix temps, ha dit que ha estat una "prova de foc" per testejar les mesures de seguretat que han d'adoptar per evitar contagis del virus.Tradicionalment, la temporada de ràfting comença el 15 de març i s'allarga fins al 15 d'octubre, tot i que enguany el sector confia en poder-la allargar, sempre en funció de com evolucioni la pandèmia i de si hi ha rebrots.Els primers descensos de ràfting pel riu Noguera Pallaresa van començar el cap de setmana passat, encara que el gruix de les empreses dedicades a aquesta activitat s'han esperat al divendres 26 de juny per reprendre l'activitat.Irimia ha comparat el cap de setmana amb un "normal de primavera", en el sentit que la major part dels clients encara no estan de vacances sinó que aposten per passar un parell de dies a la muntanya. En general, les reserves per practicar esports d'aventura han arribat al 80%, i en el cas del ràfting, el 90%. En aquest sentit, Irímia ha dit que encara no han assolit el cent per cent perquè hi ha tècnics que no comencen a treballar fins l'1 de juliol.El nombre de trucades i de missatges de clients que volen anar a la comarca a practicar esports d'aventura també ha anat augmentant en les darreres setmanes, encara que la majoria de reserves no es confirmen fins 8 ó 10 dies abans de l'activitat. Irimia ha dit que tenen reserves fetes pels propers dies, sobretot pels caps de setmana, i per estades llargues al juliol. "Hi ha ganes i crec que la muntanya pot sorprendre aquest estiu perquè sembla que el client s'hi troba més relaxat que en altres destins. Està més a l'aire pur, hi ha més distàncies i crec que tot això ajudarà moltíssim", ha indicat.Per les empreses del sector, aquest primer cap de setmana també ha estat una "prova de foc" per provar les mesures de seguretat i de prevenció per evitar contagis de coronavirus. En aquest sentit, l'ús de la mascareta és obligatori per tots els tècnics i pels clients que pugen a la barca amb persones que no formen part de la seva unitat familiar. "Hem provat què passava amb les mascaretes a les activitats aquàtiques i els clients han respost bé", ha dit Irimia, que ha afegit que la gent està conscienciada i també s'ha anat acostumant al fet d'haver de portar mascareta.Així mateix, ha explicat que el sector necessitava reprendre l'activitat, ja que els esports d'aventura són el "màxim dinamitzador de la comarca". "Si no hi ha una barca al riu no hi ha el cercle que l'envolta, que són els supermercats, els restaurants o les benzineres", ha assenyalat.Tradicionalment, la temporada de ràfting comença el 15 de març i acaba el 15 d'octubre, el període que fixa el conveni de regulació del cabal de l'aigua de la Noguera Pallaresa que Endesa té firmat amb les empreses del sector. La gran quantitat de reserva d'aigua d'enguany però, pot obrir la porta a allargar la temporada fins a finals d'octubre perquè la gent "acabi de gaudir" aprofitant que encara fa bon temps."Una temporada que comença al març és prou llarga per acabar-la el 15 d'octubre, però començant-la el 27 de juny ens agradaria allargar-la una mica", ha dit Irimia. Això, però, dependrà del temps i de com evolucioni la pandèmia.

