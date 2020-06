Advocats Cristians es querella contra la directora de la Guàrdia Civil per posar la bandera LGTBI a Twitter

L'associació Advocats Cristians ha presentat una querella per prevaricació contra la directora general de la Guàrdia Civil, María Gámez, per posar a la imatge de fons del perfil oficial del cos a Twitter la bandera LGTBI durant el Dia de l'Orgull LGTBIQ+.En un comunicat, l'associació ha explicat que sol·licita també "mesures cautelars per obligar la institució a treure la bandera de les seves xarxes socials". Segons detalla la querella, la col·locació d'un "distintiu ideològic" que representa "el lobby LGTBI" juntament amb l'escut de la Guàrdia Civil "viola l'obligació de neutralitat ideològica de qualsevol administració pública". A més, segons Advocats Cristians, també s'està "violant l'article 18 de la Llei Orgànica 11/2017 que regula els drets i deures dels membres de la Guàrdia Civil".La querella assenyala que "vinculant una ideologia a la pròpia institució de la Guàrdia Civil", la querellada "estaria vulnerant no només el deure de neutralitat de la Institució Pública, sinó les de tots els seus membres, als quals sense el seu consentiment i en contra de la Llei 11/2007, estaria vinculant a una determinada ideologia, en contra del seu deure de neutralitat".D'altra banda, la presidenta d'Advocats Cristians, Polonia Castellanos, ha denunciat que el govern de Pedro Sánchez "no ha deixat d'utilitzar les administracions públiques al servei de la seva agenda ideològica des que va arribar al poder".

