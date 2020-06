VÍDEO Cau una banda que robava camions estacionats en àrees de servei de l'AP-7

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal especialitzat en els robatoris de càrrega de camions estacionats en àrees de servei i descans de l'AP-7. La policia calcula que en un mes i mig els pispes haurien sostret productes valorats en més de 110.000 euros.Els investigadors han detingut quatre membres del grup i han recuperat una furgoneta de grans dimensions sostreta que utilitzaven per dipositar el material robat. A finals d'abril –en ple estat d'alarma- els Mossos van rebre diverses denúncies de robatoris en àrees de servei o descans de l'AP-7. Els lladres forçaven les portes dels tràilers aparcats i sostreien en molt poc temps les càrregues. Després, els delinqüents fugien ràpidament per no ser sorpresos i enxampats.L'objectiu dels lladres eren camions que es dedicaven a transportar mercaderia per tot Europa, ja que eren els únics que podien moure's per les autopistes espanyoles durant les dates de confinament.El passat 10 de maig es va produir un robatori a l'àrea de servei del Llobregat, en què els autors van sostreure 10 aparells d'aire condicionat valorats en més de 10.000 euros. Després d'iniciar les primeres gestions d'investigació es va poder identificar un grup que, de forma habitual i aprofitant el poc trànsit i poques persones que hi havia per la zona, realitzava aquests tipus robatoris.La investigació ha permès desarticular un grup format per quatre persones amb antecedents per delictes contra el patrimoni, que treballaven de forma molt organitzada en l'àmbit patrimonial del món del transport anomenat col·loquialment com a "teloners". Actuaven de manera molt selectiva i sortien cada nit per tal de buscar camions que transportessin productes exclusius o valuosos, com ara electrodomèstics, tecnologia o roba de marca, entre d'altres.Els investigadors han pogut relacionar els autors amb quatre robatoris amb força, 1 robatori furt d'ús de vehicle i 1 delicte de falsificació documental. També han recuperat una furgoneta de grans dimensions sostreta i usada per transportar el producte robat i han intervingut la seva càrrega que acabaven de sostreure. Concretament eren joguines valorades en més de 40.000 euros. Fruit de la investigació, els Mossos han aconseguit localitzar un punt d'emmagatzematge d'on s'ha recuperat material sostret relacionat com a mínim amb quatre fets delictius diferents i per valor de més de 60.000 euros.El jutjat d'instrucció número 6 de Santa Coloma de Gramenet va decretar llibertat amb càrrecs pels quatre detinguts.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor