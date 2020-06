Un manifest afí a la direcció del PDECat reclama «defugir el pensament únic» en l'ordenació de JxCat

Afins a la direcció del PDECat han fet públic aquest diumenge un manifest en el qual demanen "defugir el pensament únic" en la reordenació de Junts per Catalunya (JxCat) i insisteixen que el partit "no pot deixar d'existir". El text arriba just l'endemà que múltiples càrrecs electes de l'espai -membres del Govern, diputats, alcaldes i regidors- reclamessin accelerar, també en un manifest , la creació d'una nova formació política sota el paraigua de JxCat. La reordenació de les sigles, pendent des de fa dos anys, afronta hores decisives amb sectors enfrontats i negociacions que es faran al límit.Els promotors, propers a la cúpula del PDECat liderada per David Bonvehí i provinents del món dels alcaldes i dels quadres territorials, defensen que la reordenació ha de tenir un component ideològic i reivindicar el llegat polític del partit. "Volem i recolzem un projecte polític que encarna una ideologia a favor de les persones. Compromès amb la igualtat d'oportunitats i la llibertat personal però també, i sobretot, que encarni els valors de la política municipal: proximitat i responsabilitat. Un projecte polític com aquest, com el que representem, no es pot diluir i encara menys deixar d'existir", destaca el manifest, al qual ha tingut accési que, recalquen a fonts de les sigles nacionalistes, no té origen en la cúpula de la formació."Donem suport a la direcció del Partit Demòcrata perquè acabi de reconfigurar un espai on, defugint del pensament únic, aquests valors que hem practicat basats en la bona gestió i en tenir una mirada àmplia per perseguir tossudament els màxims assoliments nacionals del país, siguin ben presents en el projecte que hem de decidir entre tots i totes i que ha d'esdevenir Junts per Catalunya", remarca el document, que compta amb el suport d'alcaldes com el de Reus, Carles Pellicer, i quadres del territori. El text afí a Puigdemont i els presos disposava de molts càrrecs electes i institucionals alineats, i ja compta amb prop de 2.000 signants a través d'un web específic "Formem part d'una tradició política que sempre ha acollit i ha buscat comptar amb persones diverses. Per sumar sempre hi serem però des del reconeixement dels sumands. Reivindiquem la construcció nacional efectiva i haver mogut la centralitat del catalanisme fins a l'independentisme i deixant-lo en el sector majoritari de la societat catalana", apunta el text, de dues pàgines. Una de les queixes de la direcció del PDECat en la negociació -per ara fallida- amb la Crida per l'encaix de JxCat és que se'ls vol "deixar de banda", tal com han relatat al llarg dels últims dies fonts de la cúpula.Va ser precisament la direcció nacionalista qui, en una votació divendres durant la reunió mantinguda a la seu del partit, va rebutjar la proposta que van enviar Josep Rull, Jordi Turull, Lluís Puig i Joaquim Forn . S'hi defensava una "assemblea constituent" amb tots els electes de JxCat i que, al cap de sis mesos de la creació del nou espai, el PDECat debatés i consultés amb la militància la necessitat de dissoldre's . Aquest paràgraf és el que va impedir que la direcció liderada per Bonvehí, per àmplia majoria -70% dels presents-, tombés la via dels exconsellers, que formen part de la comissió delegada, nomenada el 2018, encarregada de bastir la confluència de l'espai de JxCat.Just després que la direcció votés en contra de la proposta -els arguments els detalla Bonvehí en un correu a la militància en el qual obre la porta a debatre'l en més òrgans interns del PDECat-, Puigdemont va fer dos tuits avalant-la. Les properes hores seran claus per saber com acaba l'endreça de tot l'espai, tenint en compte que Bonvehí ha demanat hora a Jordi Sànchez, líder de la Crida, per continuar negociant. De fet, la direcció del partit hereu de CDC va avalar per unanimitat l'equip negociador liderat pel seu president i format per Marc Solsona, Ferran Bel i Marc Castells."El nostre projecte ve de lluny i va molt més enllà", reivindica el manifest, que també posa l'accent en la gestió de la crisi econòmica que vindrà derivada del coronavirus. "Hem resistit, patint i perdent molts i moltes veïns i veïnes, però ens ha demostrat que el primer és gestionar amb diligència durant una crisi de primer nivell si volem sortir-nos-en. Sense ser catastrofistes cal preparar-nos per moments durs. A Junts per Catalunya hi serem a totes, especialment des dels municipis", apunta el text."Som hereus d'un projecte polític que té en el seu ADN la reivindicació nacional, la defensa de l'economia productiva, el model d'escola catalana, la defensa del món rural, el reequilibri territorial, la defensa dels treballadors i autònoms, de la indústria (especialment les pimes), del model sanitari referent arreu del món, dels drets individuals i col·lectius, promovent la igualtat d’oportunitats i la cultura del treball, impulsant la iniciativa social i el talent", insisteix el manifest. Els afins a Bonvehí, en aquest sentit, demanen fa setmanes que la reordenació de JxCat també tingui en compte el component ideològic de cara a les properes eleccions.

Manifest a favor del PDECat by naciodigital on Scribd

