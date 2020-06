Primera empresa apartada de residències per mala praxi durant l'epidèmia

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha decidit retirar cautelarment la gestió a Eulen de les residències de gent gran Bertran Oriola i Mossèn Vidal i Aunòs, les dues a Barcelona. Els dos centres tenen expedients sancionadors oberts per diverses irregularitats detectades durant l'emergència sanitària, tant en la seva gestió com en l'atenció a usuaris.És la primera mesura d'aquestes característiques que pren el Departament, després d'intervenir i obrir expedients a més d'una desena de centres. Ara que la situació es considera estabilitzada als dos geriàtrics, Afers Socials podria haver retornat la gestió a Eulen però ha preferit mantenir-la apartada.Fonts del Departament asseguren aque s'està estudiant si mentre no es resol l'expedient la gestió continua sota control de les entitats que l'han assumit des de la intervenció. La Fundació Vella Terra en el cas de la residència Mossèn Vidal i Aunòs i les Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús en el cas de la Betran Oriola.Totes dues residències van ser intervingudes per la Generalitat en detectar irregularitats en el funcionament i organització del servei i es va substituir temporalment Eulen per una altra empresa gestora. Ara que la situació està controlada a tots dos centres, el Departament ha decidit suspendre cautelarment la gestió d'Eulen fins que no es resolgui definitivament els expedients. En el cas de la residència Bertran Oriola , el 26 d'abril el Departament ja la va intervenir per tal de "reconduir" la situació. El Servei d'Inspecció va obrir expedient sancionador a l'empresa el 3 de juny per una presumpta infracció greu i per cinc presumptes infraccions molt greus que poden ser sancionades amb multa de 4.000 euros per la greu i amb multa de 7.900 euros per cadascuna de les molt greus, a més de la suspensió total de la prestació de serveis per un període de 4 anys per cadascuna de les infraccions.Pel que fa a la Residència Mossèn Vidal i Aunòs, on el Departament assenyala que les irregularitats van portar el centre a una situació "d'afectació generalitzada" per la covid-19, la intervenció i el canvi temporal d'entitat gestora va ser el 7 de maig. El 3 de juny es va obrir expedient sancionador a Eulen per una presumpta infracció molt greu, que pot ser sancionada amb multa de 7.000 euros, a més de suspensió total de la prestació de serveis per un període de 4 anys.

