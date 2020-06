Mor una dona després de patir una agressió a Cornellà

Els Mossos d'Esquadra investiguen les cirmcumstàncies de la mort d'una dona la matinada d'aquest dissabte a Cornellà. Fonts properes al cas informen aque no s'està investigant com un fet relacionat amb violència masclista, tot i que no es descarta cap mòbil.La policia ha rebut l'avís cap a les 06.11 hores d’aquesta matinada informant d'una persona greument ferida en una agressió prop d’un local d’oci de la zona.El SEM s'ha desplaçat fins allà i un cop la dona ha arribat a l'hospital ha traspassat. Els agents de la Divisió d’Investigació Criminal de la Regió Policial Metropolitana Sud s’han fet càrrec de la investigació per aclarir les circumstàncies de la mort.

