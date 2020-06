L'empresa holandesa Ohpen duplicarà la plantilla del seu centre a Barcelona

L'empresa holandesa Ohpen, que proveeix serveis al núvol per a la banca, duplicarà la seva plantilla de Barcelona amb la creació d'una trentena de llocs de treball en un any. La companyia vol reforçar la creació de software per al sector financer i busca perfils professionals especialitzats, com ara enginyers, analistes de negoci i experts en control de qualitat (QA) i experiència d'usuari (UX).Ohpen va establir l'any 2017 el seu centre de desenvolupament de tecnologia a la capital catalana i compta amb una plantilla actual de 22 treballadors. La companyia va traslladar-se recentment a unes noves oficines de 450 m2 al passeig de Gràcia, des d'on treballen en el desenvolupament de projectes d'enginyeria de software i innovació.Segons el director executiu d'Ohpen, Matthijs Aler, l'empresa va decidir establir-se i créixer a la capital catalana per tres motius principals. "La presència de bones universitats, la disponibilitat de professionals altament qualificats i el fet que Barcelona s'està convertint ràpidament en un hub tecnològic d'excel·lència", ha enumerat Aler."Barcelona també és una ciutat vibrant i molt atractiva per a professionals locals i també estrangers, de manera que juntament amb el cap d'Ohpen Technology a Barcelona, Ayad Hindi, volem créixer i reforçar el nostre equip amb aquest talent", ha assegurat el CEO d'Ohpen.Fundada l'any 2009, la companyia compta globalment amb 150 treballadors a les oficines d'Amsterdam i Barcelona. La tecnològica dels Països Baixos s'especialitza en serveis per al sector financer, com ara bancs i gestors d'actius. El projecte d’inversió d'Ohpen a Catalunya ha comptat amb el suport d'ACCIÓ, l'agència per a la competitivitat de l'empresa depenent del Departament d'Empresa i Coneixement. Segons dades d'ACCIÓ, actualment hi ha 622 empreses neerlandeses establertes a Catalunya.De fet, el mes de febrer la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, es va desplaçar a Holanda per mantenir una reunió de treball amb els directius d'Ohpen a la seu central de la companyia, a Amsterdam.

