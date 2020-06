Detingut per entrar pel balcó al pis de la seva exparella sobre la que tenia una ordre d'allunyament

Agents de la Policia Local de Manresa van detenir dissabte al vespre un veí de Manresa de 44 anys a qui imputen un delicte de trencament de resolució judicial.Els fets van ocórrer a 2/4 de 9 del vespre, quan la sala del 092 va rebre diverses trucades informant que al carrer del Bruc hi havia un home que estava pujant a un balcó des del carrer, fent ús d'una escala de mà.En arribar al lloc, els agents van ser requerits des d'un balcó per una dona que explicava que la seva exparella, sobre la qual pesava una ordre de no apropament, havia accedit a la força pel balcó i que l'estava amenaçant.En accedir els agents al pis, l'home es va tancar en una habitació, intentant impedir que els agents hi accedissin. Finalment, tot i la resistència de l'individu, els agents van poder obrir la porta i detenir-lo.

