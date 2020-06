Sant Cugat transforma semàfors i bancs en favor de l'orgull LGTBI+

També s'han canviat les figures dels semàfors per parelles diverses al Pla del Vinyet i Quatre cantons. En aquest sentit el consistori ha animat la ciutadania a fer-se fotos amb el mobiliari i i penjar-lo a les xarxes per fer-ho més visible.

Enguany la setmana de l'orgull LGBTI+ s'ha fet sentir més que mai a Sant Cugat. Sota el lema Sant Cugat, Orgullosa i diversa l'Ajuntament, el consistori ha organitzat una programació pròpia per visibilitzar el col·lectiu coincidint amb la celebració del Dia de l’Orgull LGTBI+, aquest diumenge 28 de juny.Donada la situació del coronavirus la campanya s'ha desenvolupat gairebé íntegrament de manera virtual.Com a element destacat, apuntar que Sant Cugat s'ha sumat a campanya que la Generalitat ha impulsat amb elements de visualització en els bancs i els semàfors. "Entenem que això queda en l'àmbit simbòlic, però que és important fer accions de sensibilització i contra l'estigma i la LGTBIfòbia, que és el que estem treballant des del SAI", diuen des de l'Ajuntament.A més a més també s'han pintat diversos bancs de la ciutat amb la bandera irisada. En concret, l'acció s'ha fet a el Pla del Vinyet, a la Casa de Cultura, al Casal de Mira-sol, a la Pl. De la Creu d'en Blau de les Planes, i a la Pl. De l'Estació de La Floresta.Durant el cap de setmana s’ha il·luminat amb llum multicolor la façana de l’Ajuntament i s'ha penjat la bandera LGTBI+ a la plaça de la Vila malgrat que el Tribunal Suprem ho hagi prohibit. En aquest sentit, Gibert ha expressat que "els drets humans no poden estar en discussió ho dicti el tribunal que ho dicti". A més a més, ha afegit que hi ha un acord de ple que dona suport a que la bandera es pengi.

Presentació de la setmana de l'orgull LGTBI+ a Sant Cugat. Foto: Aj. Sant Cugat

