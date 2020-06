Dos policies ferits en ficar-se a dins d'un camió en flames per rescatar un conductor

Dos agents de la Guàrdia Civil han resultat ferits, amb pronòstic reservat, en introduir-se en un camió en flames per rescatar un conductor que s'havia quedat atrapat al vehicle i també estava ferit.El sinistre es va produir aquest dissabte, al voltant de les 16.30 hores, en el quilòmetre 6 de la carretera CV-36 al terme municipal de Torrent (l’Horta Oest), on un camió va bolcar i va sortir de la via, segons ha detallat la Benemèrita en un comunicat.Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar diverses dotacions de Trànsit de la Guàrdia Civil de València. Quan van arribar, es van trobar amb un vehicle articulat bolcat i cremant. Al seu interior, el conductor havia quedat atrapat i perillava que les flames el cremessin.Davant d'aquesta emergència, dos agents de la Guàrdia Civil van entrar a la cabina i van treure el conductor. Tant l'home rescatat com els agents van ser atesos al lloc de l'accident pels Serveis d'Emergències Sanitàries del País Valencià.El conductor va ser traslladat amb caràcter greu a l'Hospital General de València i els dos agents, amb caràcter reservat, a l'Hospital 9 d'Octubre per inhalació de fum i lesions al cos.Efectius del Consorci Provincial de Bombers de València van extingir l'incendi. El foc va afectar alguns camps propers, per la qual cosa es van haver de restringir els accessos a la CV-36.

