​Els Stones amenacen Trump amb els tribunals si continua fent servir les seves cançons

Els Rolling Stones han amenaçat Donald Trump amb una demanda si continua fent servir les serves cançons en actes de campanya. El grup ha fet un comunicat on explica que ha demanat als seus advocats que estudiïn la situació.En un comunicat, els Rolling Stones expliquen que han demanat al seu equip d'advocats que estudiïn el cas per impedir que Trump pugui fer servir els temes de la banda. El grup s'ha posat en contacte fins i tot amb BMI, Broadcast Music, Inc., una de les associacions més importants que protegeix els drets d'autor, segons recull el portal 3/24 Trump va fer servir la cançó "You can't always get what you want", que significa "no sempre pots aconseguir el que vols", en el seu últim míting a Tulsa, a Oklahoma, un fet que no ha agrada a la històrica banda.No és pas el primer cop, el president nord-americà és reincident. En l’anterior campanya a la Casa Blanca, el candidat aleshores republicà va fer servir als seus mítings alguns cançons dels Stones, com "Start me up", "You can't always get what you want", "Sympathy for the Devil" i "Brown sugar".No van ser l'únic grup, Adele i R.E.M també es van queixar de l'ús de les seves cançons.

