Veïns del front marítim de Barcelona critiquen a l'Estat per mantenir l'aposta per l'oci nocturn

El govern de l'Estat no pot tirar pel dret i primar l'interès econòmic de pocs front al dret a la ciutat de totes les veïnes.

Cal seguir amb les negociacions

El Front Marítim ha de ser un espai de ciència i coneixement, i no un clúster d'oci nocturn. https://t.co/EgO14qRSLH — jordi rabassa (@jrabassa) June 26, 2020

L'Associació de Veïns de la Vila Olímpica, l'Agrupació de Veïns Trias Fargas, i l'Associació de Veïns de la Barceloneta han expressat el seu rebuig als plans de l'Estat per subhastar els locals d'oci nocturn ubicats a la zona que va des de l'Hospital del Mar fins a tocar de la frontera amb Sant Adrià de Besòs, segons va avançar El Periódico L'objectiu de l'Ajuntament era canviar-ne els usos i els veïns també volien acabar amb el monocultiu d'oci nocturn a la zona. Les entitats veïnals recorden que ja van presentar les seves demandes a la delegació del govern espanyol a Catalunya el maig del 2019. "Durant tot aquest any no hem estat informats, ni convocats a cap reunió per part de la Delegació del Govern a Barcelona, per parlar de tot això", lamenten."És inacceptable que el Govern Espanyol porti els locals a la venda per a desenvolupar unaactivitat que clarament té una repercussió negativa, molt important als dos barris", apunten les associacions de veïns. Defensen que els espais han de ser públics i gestionats per l'Ajuntament.Després que l'any passat les competències sobre els terrenys passessin a mans de l'Estat, es van prorrogar les concessions als establiments fins al 8 de setembre d'enguany. Les entitats veïnals qualifiquen d'"inacceptable" que el govern espanyol i l’Ajuntament de Barcelona, després d’anys de negociació i treball, no hagin estat capaços no hagin arribat a un acord per l'ús públic dels terrenys.En aquest sentit, les associacions reclamen a l'Ajuntament que faci servir les eines urbanístiques al seu abast per no "insistir" més en un model d'oci que els barris no poden "suportar".El regidor de Ciutat Vella, Jordi Rabassa, ha insistit en la necessitat de convertir la zona en un "clúster" de ciència i coneixement i ha reclamat al govern espanyol que no prioritzi l'interès econòmic d'uns "pocs".

