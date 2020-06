VÍDEO «Mou el cul», l'anunci d'una coneguda marca que va camí de ser el nou tema de l'estiu

"El teu cul esta avorrit". Aquesta és la cançó amb la que la marca de roba catalna Desigual ha posat en marxa la seva nova campanya i que té tots els elements per convertir-se en un hit de l'estiu. La lletra, curiosa si més no, convida a moure's i a ballar després d'un llarg confinament tancats a casa, i ho fa amb una base que mescla reggeaton i trap. A més que el videoclip que ho acompanya acaba de fet més enganxosa encara la cançó.No és el primer cop que la marca fa aquest tipus de campanyes que "rompen" amb els models clàssics. El 2015 també van fer una sèrie d'anuncis que van acabar suscitant paròdies, com el dels models de pantalons:

