VÍDEO Crema una embarcació amarrada a Roses

De matinada (02.48h) #bomberscat hem extingit amb @salvamentogob incendi embarcació a urbanització Sta Margarida #Roses #AltEmpordà. El foc va desamarrar el vaixell i es va portar a la platja de la Rovina per acabar extinció. Altra embarcació va resultar afectada. No ferits👇🎥 pic.twitter.com/5bAzhRGTbs — Bombers (@bomberscat) June 28, 2020

Estat en què ha quedat una segona embarcació. Foto: ACN

Els Bombers i Salvament Marítim han apagat un foc que s'ha declarat en una embarcació amarrada a la zona de Santa Margarida, a Roses (Alt Empordà). L'incendi s'ha declarat pels volts de les tres de la matinada i ha mobilitzat també efectius policials i sanitaris, malgrat que, afortunadament no hi ha hagut ferits.El foc ha desmarrat el vaixell i els Bombers l'han traslladat a la platja de la Rubina per acabar d'extingir-lo. Les flames, però, han afectat una segona embarcació que es trobava al costat de la que va provocar l'incendi.Malgrat l'aparatositat de les flames, no es s'han produït danys personals.

