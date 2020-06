Reivindiquen el Dia de l'Orgull LGBTI a les portes de la catedral de Solsona

Les portes de la catedral de Solsona i del Palau Episcopal han estat l'objectiu aquest diumenge dels actes reivindicatius pels drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i intersexuals, commemorant el Dia per l’alliberament LGBTI.A diferència d'altres ocasions, quan es va fer servir la pintura per assenyalar la critica més dura a l'oposició de l'església catòlica i del bisbe de Solsona front els col·lectius LGTBI, enguany s'ha optat per lligar als poms de les portes del temple solsoní i del palau amb uns petits llaços arc iris. També, en alguns llocs de Solsona, s'hi han enganxat cartells amb la bandera de l'orgull LGTBI i transgènere.La polèmica entre el bisbe Xavier Novell i els col·lectius LGBTI va sorgir arran d'una glossa en la que el prelat es pronunciava sobre l'orientació sexual dels joves, i que va rebre el rebuig de col·lectius i ajuntaments del bisbat, provocant una crisis institucional, que va obligar al mateix prelat a demanar disculpes posteriorment.

El pany de la catedral. Foto: Ramon Estany

A nivell institucional, aquest diumenge Solsona celebrarà un acte cultural i reivindicatiu amb motiu del Dia de l'Orgull LGTBI. Tindrà lloc a partir de dos quarts de set de la tarda a la plaça del Consell Comarcal de Solsona amb el lema “Al Solsonès creuem fronteres per la llibertat”. A aquesta programació s’afegeix una campanya visual que es difondrà per mitjà de les xarxes socials.Els actes començaran amb la intervenció de l’alcalde de Solsona, David Rodríguez, i la consellera comarcal d’Acció Social, Mercè Ibran, i continuaran amb una sessió de contacontes infantil a càrrec de la rapsoda Alba Mascarella i una sorpresa de l’Associació de Festes del Carnaval i la comparsa Espedrers. A les set, serà el torn de l’actuació del grup solsoní Guirigall, format per Carla Bellera, Raül Rubio i Anna Pujol.A dos quarts de vuit es farà la lectura del manifest de la jornada i, un quart d’hora més tard, actuarà la formació de nova creació Trio Cardener, integrada per Eduard Gener, Alexander Aranda i Manolo Germán. Aquesta programació, organitzada pel consistori solsoní i el Consell Comarcal del Solsonès per mitjà del Servei d’Atenció Integral (SAI), es podrà seguir en directe a través del canal de l’Ajuntament a Youtube.

Una jardinera de Solsona amb les banderes de l'orgull LGTBIQ i Transgènere. Foto: Ramon Estany

Enguany aquesta commemoració coincideix amb la prohibició als ajuntaments per part del Tribunal Suprem de penjar la bandera multicolor. En el darrer ple municipal, l’Ajuntament va aprovar una moció en defensa de la pluralitat social i ideològica i de la llibertat d’expressió.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor