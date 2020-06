Torra i Aragonès recorden la sentència de l'Estatut com a argument per la independència

“Cuando dije 'apoyaré el Estatut' pude haber añadido 'y quitaré todo lo que sea inconstitucional', pero es evidente" Zapatero. 2 conclusions: el menyspreu a la voluntat del poble de CAT i la inutilitat d’un diàleg amb l’Estat amb el límit constitucional. https://t.co/8trWibUOeJ — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) June 28, 2020

Avui fa 10 de la sentència del TC contra l’Estatut. Allà ens van donar la raó a aquells que sempre hem defensat la independència com a única sortida pel nostre país. Avui tenim més raó i raons que mai. — Pere Aragonès 🎗 (@perearagones) June 28, 2020

Deu anys de la sentència contra l'Estatut. Contra el Parlament, contra les Corts, contra el referèndum. En nom de la Constitució que s'acabaven de carregar. Deu anys després, l'Estat no ha fet cap rectificació, ni ha demanat excuses, ni ha fet cap autocrítica. Al contrari. — Carles Puigdemont (@KRLS) June 28, 2020

El president de la Generalitat, Quim Torra, i el vicepresident, Pere Aragonès, s'han pronunciat en relació al desè aniversari de la sentència del Tribunal Constitucional contra l'Estatut. Torra ha considerat que la sentència "va fer obrir els ulls" a molts catalans que fins llavors no eren independentistes i considera que des d'aquesta data "la independència és irreversible".Torra també ha respost l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, que en una entrevista a El Periódico ha justificat el seu "apoyaré" a la modificació estatutària. Torra ha assegurat que el posicionament de Zapatero reflecteix la "inutilitat" del diàleg amb l'Estat dins el marc constitucional.Segons Torra, la retallada de l'Estatut va ser un "acte unilateral per part de l'Estat espanyol" que va trencar "el pacte que ens havíem donat des de la transició". També ha defensat la via "pacífica, democràtica i, quan calgui, desobeint de forma no violenta" per aconseguir la independència de Catalunya.Aragonès també s'ha pronunciat coincidint amb el desè aniversari de la retallada. "Allà ens van donar la raó a aquells que sempre hem defensat la independència com a única sortida pel nostre país. Avui tenim més raó i raons que mai", ha dit el vicepresident al seu compte de Twitter.També s'ha pronunciat sobre la sentència de l'Estatut Carles Puigdemont. "Deu anys després, l'Estat no ha fet cap rectificació, ni ha demanat excuses, ni ha fet cap autocrítica. Al contrari", ha afirmat, també a través de Twitter.

