Ja són més de 10 milions els contagiats per coronavirus arreu del món

La Universitat Johns Hopkins , dels Estats Units, ha xifrat en 10.001.527 les persones contagiades per coronavirus arreu del món des de l'inici de la pandèmia. Segons la mateixa universitat, ja haurien mort mig milió de persones a causa de la Covid-19.Els Estatus Units són el país amb més contagis -més de dos milions i mig- mentre que Brasil el segueix de prop amb 1,3 milions de casos. Rússia és el tercer país amb més contagis -més de 633.000- i l'Índia el quart, amb gairebé 529.000.El país europeu amb més contagis és el Regne Unit, que ja supera els 310.000, i l'estat espanyol és el segon després d'haver superat els 248.000.Pel que fa als morts, el rànquing mundial també el lideren els Estats Units i el Brasil. En aquest cas, l'estat espanyol és el sisè país on hi ha hagut més morts -el quart a Europa per darrere del Regne Unit, Itàlia i França- amb més de 28.000.

