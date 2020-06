Sánchez veu un «context difícil» per reprendre la taula de diàleg

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que vol complir el seu compromís de reprendre la taula de diàleg amb Catalunya durant el juliol però adverteix que sent "soroll preelectoral" en relació a la taula de diàleg. "Volem que sigui aquest juliol, però veig un context difícil a Catalunya, ja que s'està generant una situació clarament preelectoral", ha apuntat en una entrevista a La Vanguardia.Sánchez també s'ha referit a la possibilitat d'indultar els presos independentistes: "Les mesures de gràcia estan perfectament definides en la jurisdicció".El president espanyol també ha afirmat que la crisi sanitària no ha separat els membres del seu govern, sinó que més aviat "l'ha unit". En aquest sentit, el president espanyol reconeix que són dos projectes amb cultures polítiques "completament diferents" però assegura que durant la gestió de la crisi ha sentit "una absoluta i extraordinària lleialtat entre tots els membres" de l'executiu.Sánchez ha lamentat que algunes formacions hagin fet sevir la pandèmia per deteriorar el govern i assenyala especialment al PP, a qui acusa de "menyscabar l'Estat". "És impropi d'un partit que tingui sentit d'Estat", ha criticat, per afegir després que "l'estratègia d'assetjament de la dreta al govern ha fracassat".

