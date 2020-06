​Compte amb sopar tard, que pot engreixar

Compte amb sopar gaire tard! Pot contribuir a augmentar el pes i el nivell de sucre a la sang. Així ho assegura una investigació publicada al Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism “Aquest estudi exposa noves proves sobre com sopar tard empitjora la tolerància a la glucosa i redueix la quantitat de greix cremat. L’efecte de menjar tard varia molt entre les persones i depèn de la seva hora habitual de ficar-se al llit”, explica l’autor de la investigació, Jonathan C. Jun. “Això mostra que algunes persones poden ser més vulnerables a menjar tard que unes altres. Si els efectes metabòlics que observem amb un sol àpat continuen donant-se de manera crònica, llavors sopar tard podria portar conseqüències com diabetis o obesitat”, conclou.L’estudi es va fer amb 20 voluntaris (deu homes i deu dones) i es va observar com metabolitzaven el sopar a les 10 de la nit, i ho comparaven quan feien el mateix a les 6 de la tarda. Sempre es ficaven al llit a les 11 de la nit.Els investigadors van descobrir que els nivells de sucre a la sang eren més alts i que la quantitat del greix cremat va ser més petita amb els que van sopar més tard. Els resultats van coincidir fins i tot quan es va donar el mateix menjar en els dos moments diferents.De mitjana, el nivell màxim de glucosa després de sopar tard va ser aproximadament un 18% més alt.

