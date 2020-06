Suècia demana prioritzar el cibersexe per evitar contagis de coronavirus

La regió d'Estocolm i l'ONG RFSU han impulsat una campanya per demanar als seus ciutadans que prioritzin les relacions sexuals a distància mentre duri l'epidèmia de coronavirus.La campanya demana fer ús del preservatiu quan les relacions sexuals siguin presencials i també insta els ciutadans a recórrer a la masturbació per evitar riscos sanitaris. La campanya fa servir el lema "tu ets la teva parella més segura" per aconseguir aquest objectiu.Les recomanacions també inclouen evitar els petons fora del "cercle més immediat" de persones.No és la primera vegada que es es recomana canviar els hàbits sexuals a causa del coronavirus. La Universitat de Harvard ja va recomanar fer ús de mascareta durant les relacions sexuals, encara que fossin amb la parella habitual.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor