El «costum» dels reis espanyols de regalar una volta al món als fills

“A la família dels Borbons és costum regalar una volta al món a cada fill que es casa” @pilareyre #FAQSalgaidasTV3 ▶️ https://t.co/KwonTZyRwQ pic.twitter.com/gcWhXvv21l — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) June 27, 2020

La periodista i escriptora Pilar Eyre ha analitzat al programa FAQS de TV3 el cost que va suposar la lluna de mel de Felip VI i Letizia Ortiz el 2004. Una volta al món que va costar total de 500.000 euros segons ha publicat el diari britànic The Telegraph.Segons Eyre, és "costum" dels borbons regalar un viatge per fer la volta al món als seus fills. "Alfons XIII li va regalar a Don Juan, i aquest a Juan Carlos i Sofía", va recordar.Segons va publicar el rotatiu britànic, bona part de la volta al món va ser pagada per l'empresari Josep Cusí, amic i company de regates de Joan Carles I

