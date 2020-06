La Generalitat penja la bandera LGTBI tot i la prohibició del Suprem

Avui, dia de l'#Orgull2020, i cada dia, treballem per una societat lliure, igualitària i plenament inclusiva. Una societat compromesa amb els drets del col·lectiu LGBTI i que lluita contra les discriminacions per raó d’orientació sexual i d’identitat de gènere #OrgullDePaís pic.twitter.com/sukmI8ARfk — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) June 28, 2020

La Generalitat ha penjat a la seva façana la bandera LGTBI al balcó coincidint amb la celebració del Dia Internacional de l'Orgull LGTBI. El president, Quim Torra, ha defensat la lluita "contra les discriminacions per raó d’orientació sexual i d’identitat de gènere".La decisió de penjar la bandera al balcó ve precedida per la sentència del Tribunal Suprem que obre la porta a prohibir l'exhibició del símbol LGTBI en edificis públics. De fet, un jutjat ja ha obligat l'Ajuntament de Cadis a retirar-la , a instàncies d'una demanda presentada per l'Associació d'Advocats Cristians.La Generalitat, però, igual que l'Ajuntament de Barcelona han optat per penjar la bandera a les respectives façanes, a banda i banda de la plaça de Sant Jaume de Barcelona.

