Els Premis de la Fundació Ramon Llull, ajornats al 2021

El Patronat de la Fundació Ramon Llull s’ha reunit virtualment. A la reunió s'ha acordat ajornar un any la propera edició dels premis internacionals que lliura anualment l'ens a Andorra, degut a la situació generada per la Covid-19. També s'han aprovat els comptes del 2019, el projecte de pressupost per aquest 2020 i el trasllat de la seva seu a l'Antic Hotel Rosaleda d'Encamp, on compartirà espai amb el Ministeri de Cultura d'Andorra.La Fundació Ramon Llull es va constituir entre el Govern d’Andorra i l’Institut Ramon Llull l'any 2008, i avui en formen part també el govern balear, l'Ajuntament de Barcelona, l'Associació Xarxa de ciutats valencianes Ramon Llull, el Consell General dels Pirineus Orientals i l’Alguer.Els Premis de la Fundació Ramon Llull són uns guardons internacionals que es lliuren anualment a Andorra, destinats a reconèixer persones o institucions de fora del domini lingüístic que han treballat per la promoció internacional de la llengua i la cultura catalanes. Enguany, a causa de la situació generada per la Covid-19, l'edició s'ha ajornat fins a l'any vinent.Aquest és un dels acords que ha pres el Patronat de la fundació aquest dijous, juntament amb el canvi de seu social: el 2020 el Ministeri de Cultura d'Andorra ha centralitzat les seves instal·lacions a l'Antic Hotel Rosaleda, a Encamp, on a partir d'ara també tindrà la seu la Fundació Ramon Llull.Una reunió a la que han participat el cap de govern d'Andorra, Xavier Espot (president del Patronat), la Ministra de Cultura, Joventut i Esports del Govern d’Andorra, Sílvia Riva, la Consellera de Cultura de la Generalitat, Mariàngela Vilallonga, el vicepresident del govern balear, Juan Pedro Yllanes Suárez; el comissionat de cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Joan Subirats, el director de la Fundació Ramon Llull, Vicenç Villatoro; i Iolanda Batallé, Directora de l’Institut Ramon Llull, entre altres representants de la Fundació. La presidència del Patronat és exercida pel cap de Govern d’Andorra.

