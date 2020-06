Les presons catalanes decidiran abans del 9 de juliol si els presos polítics passen a tercer grau

Les juntes de tractament de les presons de Lledoners, Wad-Ras i Puig de les Basses revisaran abans del dijous 9 de juliol el segon grau als líders independentistes condemnats pel Tribunal Suprem pel procés sobiranista. Les juntes hauran de decidir si mantenen el segon grau als presos o els deixen avançar cap al tercer grau, un règim de semillibertat.Els equips multidisciplinaris de tractament de les tres presons que porten a cada intern traslladaran la seva proposta a les juntes de tractament, que haurà de reunir-se i prendre una decisió sobre la base dels informes tècnics.Si es denega l'avançament a tercer grau, els interns tenen un mes, des del moment que reben la decisió, per demanar una revisió al Servei de Classificació, que emetrà una resolució. Si es torna a denegar la progressió, l'intern pot recórrer al jutge de vigilància penitenciària i posteriorment al tribunal sentenciador.En canvi, si la junta de tractament decideix progressar a algun d'ells al tercer grau, ha d'elevar la resolució al Servei de Classificació, que haurà de decidir en un màxim de dos mesos si ho avala o no, i el pres i la Fiscalia poden recórrer la decisió al jutge de vigilància penitenciària i posteriorment al Suprem.En aprovar un tercer grau es tenen en compte aspectes com si l'intern ha abonat la responsabilitat civil procedent del delicte, i si està complint el seu tractament individual; i el fet que els presos de l'1-O estiguin tots en un règim flexible i surtin per treballar o fer voluntariat pot suposar una prova del seu compliment amb la pena imposada.De fet, les juntes de tractament tenen en compte el risc que un penat pot reincidir en el delicte o fugar-se per no acabar de complir la pena, i estudien aspectes com si tenen suport familiar o social en l'exterior, el seu comportament dins de la presó i si ha anat modificant factors del delicte.En el cas dels jutges de vigilància penitència a Catalunya, rebutgen entre un 5 i un 35% les decisions adoptades pel Servei de Classificació de la Conselleria de Justícia.

