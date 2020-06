Zapatero explica el seu «apoyaré» deu anys després de la sentència de l'Estatut

"Donaré suport a la reforma de l'Estatut que aprovi el Parlament". Fa 17 anys aquesta frase pronunciada per l'expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero va precedir la retallada de l'Estatut de Catalunya. Ara Zapatero, en una entrevista a El Periódico, assegura que no es penedeix de la promesa incomplerta. "Home, podria haver afegit: 'i trauré tot el que sigui inconstitucional', però és evident. En el procés de tramitació parlamentària es van modificar algunes coses, i algunes d'elles eren obertament i inequívocament no respectuoses amb la Constitució", ha dit."Maig vaig pensar que la reacció a la sentència acabaria en el procés, que ha sigut un viatge enlloc", ha assegurat l'expresident, 10 anys després de la sentència de l'Estatut . "Des de la meva disconformitat amb la sentència, i li puc assegurar que vaig passar dies difícils quan es va produir, sempre vaig cridar a respectar-la, a dir que no era tan greu, anticipant-me a la reacció", ha assenyalat Zapatero."Vaig intentar suavitzar l’escenari", ha puntualitzat l'exlíder del PSOE. "Vam arribar fins on vam poder, qui va fer que es limités l'Estatut va ser el Tribunal Constitucional. És una completa tergiversació del procés invocar aquesta frase meva", ha insistit Zapatero.L'expresident espanyol també ha opinat sobre la sentència de l'Estatut."M'hauria agradat que prengués altres posicions, que entengués d'una altra manera l'Estatut, que entengués d’una altra manera Espanya, que entengués amb més profunditat la nostra diversitat", ha enumerat l'expresident del govern espanyol. "Però això, de vegades, no és fàcil en determinats ambients jurídics institucionals", ha etzibat Zapatero, que fins i tot ha pronosticat que la sentència de l'Estatut hauria poder estat més desfavorable. "És probable, és probable, perquè era un Estatut de gran substància jurídica", ha afirmat l'exlíder socialista.

