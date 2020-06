Prop d'un miler de persones es manifesten a Barcelona pels drets LGTBIQ+

Manifestació pels drets LGTBIQ+ aquest dissabte a Barcelona Foto: ACN

Manifestació pels drets LGTBIQ+ aquest dissabte a Barcelona Foto: ACN

Prop d'un miler de persones s'han manifestat aquest dissabte al centre de Barcelona pels drets LGTBIQ+ sota el lema de "Tenim història, tenim futur". La consigna d'aquest any per l'Orgull ha estat el de la interseccionalitat i la "unitat de totes les lluites", incloent la feminista, l'antiracista i pels drets socials.La marxa ha començat a la plaça Universitat a les 19.00 hores, amb manifestants amb mascareta per evitar contagis de coronavirus, i banderes LGTBIQ+ i cartells. Per reflectir la diversitat del col·lectiu, s'ha organitzat la concentració en sis blocs -un per cada color de la bandera LGTBIQ+- : Feminisme i LGBTIQ+; antirracisme; treball i serveis públics; habitatge; joves, i ecologisme.Per altra banda, la portaveu de la Crida LGBTI, Daniela Lima Guerra, ha desvinculat aquesta marxa dels actes del Pride: "Allà només es lucren empreses privades que no tenen res a veure amb nosaltres. No és un orgull, és una vergonya. Exploten la nostra lluita per guanyar diners".L'acte ha estat organitzat per la Xarxa pel 28J 2020 BCN, Crida LGBTI, PocaVergüenza i ATC Llibertat. La plaça de Sant Jaume de Barcelona era el punt d'arribada de la manifestació, on a més dels parlaments dels activistes, també s'hi ha sumat la veu de les les Kellys, Tanquem els CIE, i USTEC·STEs, entre d'altres.En ocasió de l'Orgull 2020, els organitzadors de la marxa d'aquest dissabte han llançat un manifest contra el "capitalisme que explota, gentrifica, desnona i deporta", enfront del que proposen lluitar amb unitat pels drets de tots els col·lectius."Les desviades estenem la mà a la resta de la classe treballadora perquè només hi ha alliberament si unim els colors de totes les lluites", per construir una societat més lliure i igualitària, sosté el manifest.El text aposta per la lluita "per la llibertat dels pobles, perquè no hi ha gèneres i sexualitats lliures sense sobirania. Des de la batalla per un treball sense explotació, un habitatge digne garantit i uns serveis públics universals: pa, sostre i treball". Així, criden a construir "un futur sense masclisme, racisme, feixisme ni LGBTI-fòbia", que garanteixi els drets d'autodeterminació de gènere, i sense atur, sous baixos, violències ni sostres de cristall, diu literalment el manifest.Entre d'altres, s'han adherit Barcelona en Comú, la CUP, les PAH catalanes, l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), la Platafroma 3 d'Octubre, Fridays per Future Barcelona, Riders x Drets, el SEPC, Arran i el Sindicat de Llogaters de Catalunya.

