Els afins a Puigdemont al PDECat promouen un manifest per desautoritzar-ne la direcció

Tinc el convenciment que ha arribat el moment.#junts pic.twitter.com/25a2Zyldaj — Meritxell Budó🎗 (@meritxellbudo) June 27, 2020

Tinc el convenciment que ha arribat el moment.#junts pic.twitter.com/LzB86Sec0I — MiquelBuch (@MiquelBuch) June 27, 2020

Tinc el convenciment que ha arribat el moment.#junts pic.twitter.com/zY1XyKw9ke — Damià Calvet🎗 (@damiacalvet) June 27, 2020



Tinc el convenciment que ha arribat el moment.#junts pic.twitter.com/GqVOCpe2Jb — Jordi Pu1gnerO (@jordiPuignero) June 27, 2020

Bon dissabte a tothom. Com hem fet SEMPRE el futur i el camí del @pdemocratacat el decidirem entre TOTS i TOTES. — David Bonvehí (@davidbonvehi) June 27, 2020

Els afins a Carles Puigdemont i als consellers empresonats que divendres van instar el PDECat a dissoldre's amb la Crida en un nou partit (que tindria la denominació de Junts per Catalunya) han promogut aquest dissabte un manifest que crida la direcció postconvergent a assumir que toca convertir "sense més demora" la marca electoral en un partit, sota el lideratge del president a l'exili i sense condicions prèvies com ara les quotes.Els primers en piular-lo, de forma sincronitzada, han estat els consellers de l'Interior, Miquel Buch, la de la Presidència, Meritxell Budó, i el del Territori, Damià Calvet. Buch i Calvet són promoguts per Jordi Turull i Josep Rull davant Carles Puigdemont com a líder del partit resultant i candidat efectiu a la presidència de la Generalitat. A les piulades s'hi ha afegit després el conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, que ha difós el manifest.El text demana posar ordre a l'espai polític de Junts per Catalunya per no perdre'n el capital polític i treballar per la independència, i arriba després que la direcció del PDECat s'hagi enrocat. No concreta en què hauria de cedir el partit hereu de Convergència ni com hauria de ser la nova formació resultant de la integració amb la Crida i els independents, però el moment en el qual es fa públic és clau.Puigdemont, que va fer costat a la proposta dels consellers presos, està centrat en que les negociacions entre la Crida i la direcció del PDECat arribin a bon port. Divendres, per àmplia majoria la direcció que lidera David Bonvehí, va rebutjar la proposta dels presos perquè vol garanties de la seva presència al nou partit o bé fer una coalició amb la Crida i els independents afins a Puigdemont mantenint la seva estructura. Va demanar seguir negociant.Això ha provocat que, a les xarxes, militants, dirigents, sectorials i agrupacions partidaris de secundar Puigdemont i dissoldre el PDECat sense condicions demanessin explicacions i un procés participatiu, que per ara Bonvehí diu estar disposat a entomar.El manifest dels afins a Puigdemont s'està difonent a les xarxes amb l'etiqueta #junts i ja ha rebut suports com ara el del president del grup parlamentari, Albert Batet. També s'hi han afegit alguns dirigents que no tenen carnet del PDECat, cas dels diputats Eduard Pujol, Josep Costa, Josep Maria Forné, Anna Tarrés, Elsa Artadi, Francesc de Dalmases, Eusebi Campdepadrós, Ferran Mascarell o Aurora Madaula. També la restauradora Ada Parellada, el dramaturg Joan Lluís Bozzo i la periodista Pilar Calvo i alts càrrecs del govern com Alexis Serra, Jaume Clotet o Roc Fernández.Entre els dirigents del PDECat hi ha, a més dels consellers, Batet o Francesc Ten, l'alcaldessa de Vic Anna Erra, la de Girona Marta Madrenas, el de Ripoll Jordi Munell, la vicepresidenta del partit i diputada a Madrid Míriam Nogueras, la vicepresidenta de la Diputació de Barcelona Carmela Fortuny, o el tinent d'alcalde de Lleida Toni Postius.

